Contatti continui con l’obiettivo di arrivare in tempi brevi all’intesa definitiva. Inter e Bayern Monaco anche nelle ultime ore hanno portato avanti le trattative per il trasferimento a Milano di Benjamin Pavard e quella di oggi potrebbe essere la giornata giusta per la fumata bianca. Con in mano l’ok del giocatore annunciato anche pubblicamente da Marotta, la dirigenza interista ha ritoccato verso l’alto la propria offerta mettendo sul piatto 28 milioni di euro più 5 di bonus. La risposta è stata una richiesta da 30 milioni di base fissa: c’è distanza, ma ormai sembra minima. Tant’è che La Gazzetta dello Sport scrive che il Bayern avrebbe già individuato il giocatore con cui sostituire Pavard. “La chiusura è molto vicina” sottolinea in merito all’affare Pavard il quotidiano che parla di possibili visite mediche a metà settimana.

L’opinione di Passione Inter

Sia Marotta, sia Inzaghi si sono esposti in maniera chiara su Pavard, facendo capire la volontà dell’Inter di portarlo in nerazzurro. Una tale esposizione mediatica dovrebbe essere un buon segnale, ma questa estate insegna ad andarci cauti. Serve un “difensore importantissimo”, siamo d’accordo con Inzaghi: Pavard decisamente lo è. E vale un extra-budget.