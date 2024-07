Non è stato un Europeo indimenticabile (eufemismo) quello di Benjamin Pavard con la Nazionale francese. Il difensore dell’Inter ha chiuso a sorpresa senza mai scendere in campo nel corso delle sei partite della squadra di Didier Deschamps, chiudendo Euro 2024 con 0 minuti.

Una situazione pesante che – come svela L’Equipe – ha lasciato inevitabilmente delle scorie nella testa dell’ex Bayern Monaco, passato da essere titolare con l’Inter a panchinaro fisso nella Francia. Per questo motivo, Pavard starebbe addirittura valutando l’addio alla Nazionale dei Bleus. Il quotidiano assicura che il difensore prenderà una decisione durante il suo periodo di ferie.

L’addio avrebbe del clamoroso, considerati i soli 28 anni d’età e il ruolo da assoluto protagonista recitato in passato con la Francia, come in occasione del Mondiale vinto in Russia nel 2018.