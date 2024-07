Come funziona DAVVERO il premio scudetto nel contratto di Inzaghi

Giornata importante per Simone Inzaghi, arrivato nella sede dell’Inter per firmare e ufficializzare il suo rinnovo di contratto con i nerazzurri fino al 2026. Dopodiché, il tecnico campione d’Italia sarà protagonista di una conferenza stampa affiancato – come di consueto – dal presidente Giuseppe Marotta. Nella giornata di domani, poi, via al ritiro nerazzurro.

Il tecnico piacentino guadagnerà 6,5 milioni di base fissa (diventerà il più pagato della Serie A, superando anche AntonioConte) a stagione più i bonus e – ormai da qualche giorno – è stato svelato che uno dei premi sarà legato alla conquista dello scudetto. Il premio ammonterà a ben 2 milioni di euro, facendo lievitare potenzialmente l’ingaggio di Inzaghi a 8,5 milioni.

Secondo Fabrizio Romano, la clausola non sarà valida solo per l’anno prossimo ma anche per la stagione successiva, quella 2025-26. Inzaghi, dunque, si garantirà 2 milioni per ogni scudetto vinto nelle prossime due stagioni. Un ulteriore incentivo volto a riconfermarsi come campioni d’Italia.