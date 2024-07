Chi saranno i giocatori dell’Inter in ritiro già domani

Domani, sabato 13 luglio, comincia ufficialmente il ritiro dell’Inter campione d’Italia in carica. Simone Inzaghi ha scelto lo stesso identico giorno dell’anno scorso per aprire il cancello di Appiano Gentile e tutti si augurano che l’epilogo in Serie A sia il medesimo. A differenza di quanto accaduto 12 mesi fa, però, molti giocatori tarderanno ad arrivare visti gli impegni con le rispettive nazionali agli Europei o in Coppa America.

Ad Appiano, fin dal primo giorno di ritiro, saranno innanzitutto presenti due dei tre nuovi acquisti: il portiere Josep Martinez e l’attaccante Mehdi Taremi. Dell’Inter 2023-24 ci saranno invece Raffaele Di Gennaro, Yann Bisseck, Francesco Acerbi (ma bisognerà valutare le sue condizioni dopo l’intervento chirurgico di inizio giugno), Carlos Augusto ed Henrikh Mkhitaryan. Altri nuovi volti presenti saranno poi il trequartista Luka Topalovic e il difensore Alex Perez, entrambi classe 2006 arrivati da Domzale e Betis Siviglia (il secondo ancora da ufficializzare).

Sarà con questi giocatori, insieme a molti aggregati dalla Primavera e ai giocatori rientranti dai prestiti che l’Inter affronterà la prima amichevole (qui il calendario con tutti gli impegni estivi) contro il Lugano al BPER Training Centre.

Ritiro Inter: il calendario dei rientri dalle nazionali

Fra qualche giorno, comunque, sarà già tempo di rientri. I primi ad aggregarsi alla squadra di Simone Inzaghi saranno Kristjan Asllani e l’altro nuovo acquisto, Piotr Zielinski, eliminati durante la fase a gironi di Euro 2024.

Dopo di loro sarà il turno dei giocatori usciti agli ottavi di finale, ovvero Marko Arnautovic e i cinque italiani: Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Davide Frattesi. In seguito faranno ritorno a Milano Hakan Calhanoglu e Yann Sommer, fuori ai quarti.

Gli ultimi giocatori europei a ritornare saranno i due francesi e i due olandesi: Benjamin Pavard, Marcus Thuram, Stefan De Vrij e Denzel Dumfries sono stati infatti eliminati nelle semifinali della competizione.

Chiudono la tornata di rientri il capitano Lautaro Martinez e Valentin Carboni, convocati con l’Argentina per la Coppa America e arrivati sino alla finale che si disputerà nella notte fra domenica 14 e lunedì 15 luglio contro la Colombia.