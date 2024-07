Tutte le amichevoli dell’Inter: il calendario UFFICIALE

Il ritiro dell’Inter per preparare la nuova stagione inizierà domani, con la Serie A al via il week-end tra il 17 e il 18 agosto. Nel frattempo, prende ufficialmente forma il calendario estivo dei nerazzurri. Negli scorsi giorni erano state annunciate 4 amichevoli (3 in Italia e 1 a Londra) contro Las Palmas, Pisa, Al-Ittihad e Chelsea. Il club nerazzurro ha inoltre aggiunto altre due amichevoli che si disputeranno ad Appiano Gentile, nel BPER Training Centre, contro Lugano e Pergolettese.

Questo il calendario completo:

mercoledì 17 luglio: Inter-Lugano (BPER Training Centre)

lunedì 22 luglio: Inter-Pergolettese (BPER Training Centre)

sabato 27 luglio: INTER-UD Las Palmas (Orogel Stadium-Dino Manuzzi, Cesena)

venerdì 2 agosto: Pisa-INTER (Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, Pisa)

mercoledì 7 agosto: INTER-Al Ittihad Club (U-Power Stadium, Monza)

domenica 11 agosto: Chelsea-INTER (Stamford Bridge, Londra)

Gli orari sono ancora da definire.