Nuovo tesoretto per l’Inter: incasso RECORD in arrivo dall’UEFA

L’Inter passa all’incasso dalla UEFA “grazie” agli Europei. Il massimo organismo calcistico continentale, infatti, ha comunicato le quote che verranno destinate ai club per avere messo a disposizione i propri calciatori nel corso della manifestazione in Germania. Si tratta di una misura prevista dal “Club Benefit Programme” che tiene conto del numero di giorni in cui i giocatori sono stati impegnati e anche della quantità di atleti forniti dai diversi club di appartenenza.

Grazie a questa misura, l’Inter riceverà 3,7 milioni dalla UEFA: un incasso record per il calcio italiano. In Serie A, infatti, il club nerazzurro sarà quello che guadagnerà la quota maggiore, seguito dal Bologna a 2,5 milioni. La Beneamata è stata rappresentata da 13 calciatori a Euro 2024 per un totale di 381 giorni sommando quelli di tutti gli atleti coinvolti.