Tessmann, si chiude: nuova idea Inter per il suo futuro

L’Inter è vicinissima a prendere Tanner Tessmann, centrocampista classe 2001 del Venezia. Secondo Gianluca Di Marzio, i nerazzurri hanno raggiunto un’intesa totale con i lagunari e sono molto vicini a formalizzare l’accordo con il suo entourage anche per ingaggio e commissioni.

L’idea dei nerazzurri è stata fin dall’inizio quella di acquistare il giocatore e mandarlo in prestito per una stagione. Se in un primo momento sembrava che l’americano potesse rimanere proprio a Venezia, oggi l’idea dell’Inter sarebbe quella di fargli vivere una stagione all’estero (magari in Premier League, se dovessero emergere interessi concreti). Lo stesso Tessmann, infatti, preferirebbe accumulare ulteriore esperienza in un nuovo campionato piuttosto che rimanere in Laguna. Le sue caratteristiche, inoltre, si sposerebbero bene con il campionato inglese.

Non è l’unico affare che l’Inter sta chiudendo con il Venezia, visto che ci sono anche due affari in uscita che garantiranno ai nerazzurri un piccolo tesoretto sul calciomercato.