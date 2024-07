La Juventus sull’obiettivo Inter: “Contatti in corso”

L‘Inter ha un nuovo obiettivo come difensore mancino per sostituire Tajon Buchanan, gravemente infortunato che ne avrà almeno fino al mese di novembre. Si tratta di David Cabal del Verona, colombiano classe 2001 per il quale ci sono già stati i primi contatti.

L’Hellas avrebbe aperto a una trattativa per la cessione ma – secondo Gianluca Di Marzio – la richiesta per ora sarebbe di 10 milioni di euro. Troppi secondo l’Inter, che però confida di abbassare il prezzo in un’eventuale trattativa per il difensore arrivato due anni fa dall’Atletico National.

Su Cabal, tuttavia, ci sarebbe anche l’interesse della Juventus. Il giocatore può essere impiegato sia da difensore centrale che da terzino sinistro, motivo per cui ai bianconeri di Thiago Motta – che giocheranno con una linea a quattro dietro – il suo profilo farebbe comodo. Da settimane, inoltre, anche la Lazio si è interessata al colombiano.