Proseguono le trattative fra Inter e Marsiglia per Valentin Carboni. Il giovane calciatore argentino classe 2005 è attualmente impegnato in Coppa America con la sua Argentina arrivata in finale, ma nel frattempo il club proprietario del suo cartellino sta trattando l’eventuale cessione con i francesi.

Secondo Alfredo Pedullà, c’è ancora distanza fra le parti. Marotta e Ausilio chiedono almeno 35 milioni di euro con diritto di recompra, ma il Marsiglia finora ha proposto un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. L’Inter vuole garanzie ed essere certa di incassare, per cui è aperta soltanto a una vendita a titolo definitivo oppure a un prestito con obbligo di riscatto.

Il principale sponsor dell’argentino è Roberto De Zerbi, nuovo tecnico dei francesi che vorrebbe lavorare con Valentin Carboni per fargli esprimere ulteriormente il suo potenziale dopo la stagione vissuta al Monza in Serie A.