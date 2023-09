Ag. Pavard: “Benji è contento, vi spiego perché ha scelto l’Inter”

L’agente di Benjamin Pavard, Max Bielefeld ha concesso un’intervista a Sky Sport DE dove ha spiegato le motivazioni dietro al trasferimento del suo assistito: “Benji è molto contento, voleva provare qualcosa di nuovo dopo sette anni in Germania. Non è vero che ha scioperato dagli allenamenti, ha avuto dei problemi alla schiena. Salihamidzic sapeva da maggio che il giocatore voleva partire. Lo stesso Thomas Tuchel, con il quale abbiamo un ottimo rapporto, era a conoscenza della situazione”.

Bielefeld ha poi aggiunto che ci sarebbero delle ragioni tattiche che hanno influito sulla scelta di Pavard: “Il Bayern al momento ha tre difensori centrali in rosa: De Ligt, Kim e Upamecano. Benji avrebbe quindi giocato come terzino destro, ruolo che non voleva più fare, tanto che lo ha detto chiaramente. All’Inter ha la possibilità di giocare anche al centro della difesa. Lasciare la Germania dopo sette anni è stata una decisione di carriera e di vita”.