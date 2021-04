Perisic out contro il Sassuolo, Bastoni e Brozovic squalificati: il punto sugli indisponibili

Archiviata la bella vittoria di ieri sera contro il Bologna, l’Inter pensa già alla prossima partita. Mercoledì la squadra di Antonio Conte tornerà subito in campo per il recupero della 28^ giornata contro il Sassuolo. Calcio di inizio alle ore 18:45 a San Siro, dove in caso di vittoria i nerazzurri potrebbero volare a +11 dal Milan secondo in classifica.

Per la partita di mercoledì contro la squadra di De Zerbi, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà ancora indisponibile Ivan Perisic: il croato, come detto ieri da Conte, non ha nulla di grave e non riuscirà a recuperare per la sfida. Aleksandar Kolarov, anche lui assente ieri, deve fare i conti con un affaticamento ai flessori, mentre Danilo D’Ambrosio si è appena negativizzato del Covid e dovrà tornare nella migliore forma fisica per essere a disposizione.

Discorso a parte per gli squalificati Bastoni e Brozovic: i due giocatori sono stati ammoniti nella partita di ieri sera al Dall’Ara e, vista la diffida, non saranno della partita di mercoledì. Antonio Conte dovrà quindi provvedere a sostituire nel migliore dei modi due giocatori di fondamentale importanza.

