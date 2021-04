Con uno splendido assist da terzino consumato di Alessandro Bastoni e l’istinto da vero bomber di Romelu Lukaku, l’Inter ha guadagnato ulteriore vantaggio sulle inseguitrici in una giornata che potrebbe diventare fondamentale. Un successo per la squadra di Antonio Conte di fronte al Bologna che potrebbe indirizzare definitivamente la lotta scudetto in favore dei nerazzurri, adesso decisamente lanciati verso il grande obiettivo.

