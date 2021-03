“Saudi Vision 2030”, l’ambizioso progetto dell’Arabia Saudita che avvicina PIF all’Inter

Perché il fondo sovrano che gestisce i soldi dell’Arabia Saudita dovrebbe investire proprio nell’Inter? Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ogni discorso va inserito dentro il “Saudi Vision 2030”, il gigantesco progetto che punta a diversificare l’intera economia del Paese nel prossimo decennio, puntando maggiormente su sanità, infrastrutture, turismo e istruzione.

Quello dello sport è sicuramente anche un ulteriore settore appetibile. Tanto che in Arabia sono già andate in scena due finali di Supercoppa italiana, mentre PIF, il Public Fund Investiment, ha tentato qualche mese fa di sbarcare in Premier League, tramite il Newcastle.

Dietro ad ogni discorso sportivo, c’è anche quello simbolico di Milano: il capoluogo lombardo è considerato un luogo altamente strategico per lusso e cultura, al punto che già 2 anni fa i sauditi stavano per entrare nel Cda della Scala.

