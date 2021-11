Pinamonti enfant prodige: primo ’99 a segnare tanto con tre maglie diverse

L'attaccante decisivo oggi in Empoli Fiorentina

Traguardo importante quello raggiunto oggi da Andrea Pinamonti , giovane attaccante dell' Inter in prestito all' Empoli . In toscana il prodotto del vivaio nerazzurro sembra finalmente essere maturato e aver trovato una realtà che possa esaltarne le qualità, una squadra di cui diventare leader. Con il goal decisivo siglato oggi al novantesimo nel "derby" contro la Fiorentina poi, Pinamonti ha infanto un record piuttosto rilevante.

Come riportato da Opta infatti, Pinamonti con la rete odierna è diventato il primo giocatore militante nei 5 maggiori campionati europei nato dopo il primo gennaio 1999 ad aver segnato almeno 5 reti nella massima serie con tre squadre differenti: Frosinone, Genoa e Empoli. Pinamonti poi al momento è il miglior marcatore italiano in Serie A, dietro solo a due veterani come Immobile e Destro. Un segnale importante sulle doti del ragazzo: che possa dalla prossima stagione diventare una risorsa importante anche per l'Inter?