Thuram scherza sul mancato passaggio all’Inter: “Non ne sapevo niente…”

L'attaccante francese torna a parlare di mercato

Marcus Thuram , figlio d'arte e imponente attaccante del Borussia Mönchengladbach , in estate è stato vicinissimo al passaggio all' Inter . Il francese infatti, pur non essendo un realizzatore implacabile, era stato selezionato come acquisto per andare a mettere una pezza all'addio di Romelu Lukaku . L'infortunio piuttosto grave però che lo ha messo fuori gioco alla prima di campionato, ha bloccato tutto, mischiando le carte e portando di fatto all'Inter il pupillo di Simone Inzaghi , Joaquin Correa . Ai microfoni del sito GladbachLive.de, Thuram è tornato a parlare del suo futuro, evitando di prendere di petto il discorso sulla sua vicinanza all'Inter.

Thuram infatti ha dichiarato, ridendo: "Le voci di un mio passaggio all'Inter? Non ho notato nulla" aggiungendo poi, più serio: "C'è la possibilità che io giochi per il 'Gladbach anche il prossimo anno ovviamente. Non so ancora quante probabilità ci siano, ma non è da escludere. Al momento sono qui e darò il massimo per vincere più possibile con questi colori. Il mio cuore ora come ora è solo per questa squadra".