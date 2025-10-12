“Pio Esposito come Vieri”: arriva il grande elogio dal CT

Il grande gol messo a segno ieri sera da Francesco Pio Esposito (QUI IL VIDEO) ha rappresentato la prima gioia personale per il centravanti classe 2005. Il giovane talento nerazzurro in queste prime settimane di stagione è riuscito a togliersi tante soddisfazioni come il debutto in Champions League o il primo gol in Serie A.

Il talento del gioiello cresciuto nel vivaio dell’Inter è sotto gli occhi di tutti ma in queste ore è arrivato anche uno speciale elogio per lui. A parlare di Esposito è stato l’ex CT dell’Italia, Luciano Spalletti, che ha esaltato le sue qualità facendo un paragone molto prestigioso, direttamente dal palco del Festival dello Sport a Trento.

Queste le dichiarazioni esatte dell’ex allenatore nerazzurro: “Pio Esposito ti dà la convinzione che avremo presto un padrone dell’area di rigore, ha qualità tecniche importanti, avete visto il gol di ieri? Mi ricorda Bobo Vieri, per il tiro, i movimenti e pure perché qualsiasi cosa gli tiri addosso te la rimanda indietro pulita”.