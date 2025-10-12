VIDEO- Primo gol di Pio Esposito con l’Italia: perla al volo

Nella trasferta in Estonia arriva il primo gol di Pio Esposito con la nazionale italiana maggiore. Il risultato finale è un 1-3 per gli azzurri che riescono così a portare a casa i 3 punti utili nella corsa Mondiale. Il centravanti dell’Inter entra al 15′ del primo tempo al posto dell’infortunato Moise Kean e si prende poi la scena nella ripresa.

Al 74′ l’Italia si porta sul momentaneo 0-3 grazie al gol di Esposito che è bravo a concludere di controbalzo e a segnare ribadendo in rete il pallone servitogli da Spinazzola. Il cross dell’esterno del Napoli arriva dalla fascia mancina, su imbucata di un altro nerazzurro come Nicol￲ò Barella. Guarda qui di seguito il video con gli highlights e il gol del talento interista.