12 Ottobre 2025
VIDEO- Primo gol di Pio Esposito con l’Italia: perla al volo
Il filmato del gol dell'attaccante dell'Inter
Nella trasferta in Estonia arriva il primo gol di Pio Esposito con la nazionale italiana maggiore. Il risultato finale è un 1-3 per gli azzurri che riescono così a portare a casa i 3 punti utili nella corsa Mondiale. Il centravanti dell’Inter entra al 15′ del primo tempo al posto dell’infortunato Moise Kean e si prende poi la scena nella ripresa.
Al 74′ l’Italia si porta sul momentaneo 0-3 grazie al gol di Esposito che è bravo a concludere di controbalzo e a segnare ribadendo in rete il pallone servitogli da Spinazzola. Il cross dell’esterno del Napoli arriva dalla fascia mancina, su imbucata di un altro nerazzurro come Nicolò Barella. Guarda qui di seguito il video con gli highlights e il gol del talento interista.