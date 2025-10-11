11 Ottobre 2025

In Brasile: Inter sul talento “figlio d’arte”, scout inviato

La strategia per il giovane brasiliano

Photo LiveMedia/Alessio Tarpini Parma, Italy, August 08, 2021, friendly football match Parma Calcio vs Inter - FC Internazionale Image shows: Giusepp e Marotta dg dell'Inter e Piero Ausilio diesse dell'INter ijn tribuna allo stadio Tardini di Parma LiveMedia - World Copyright

Piero Ausilio

La connessione che l’Inter ha avuto con il calcio sudamericano è da sempre nota e di valore. Ha permesso ai tifosi di vedere a San Siro le giocate di campioni leggendari come il brasiliano Ronaldo o l’argentino Javier Zanetti, vera e propria icona dell’interismo, oltre a moltissimi altri. Ora gli scout nerazzurri seguono un nuovo talento.

Secondo in media in Brasile, l’Inter avrebbe infatti messo gli occhi su Robinho Junior. Si tratta del figlio dell’ex calciatore di Real Madrid, Milan e Manchester City con cui condivide il nome. Stando a quanto riportato da UOL Esporte, il club nerazzurro è pronto a inviare uno scout per visionare dal vivo questo giovane calciatore.

Robinho Junior è un esterno offensivo ambidestro che gioca di solito sulla fascia mancina ma si è già mosso bene anche sulla corsia opposta oppure come trequartista centrale. Il classe 2007 figlio d’arte piace all’Inter e ad altri club europei che lo hanno notato dopo le sue prime 5 presenze con la prima squadra del Santos a 18 anni ancora da compiere.

