La Fiorentina anticipa sul mercato: “Mossa anti-Inter”

Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, la dirigenza dell’Inter ha deciso di investire con anticipo su Luis Henrique in quanto si reputava necessario un nuovo rinforzo nel reparto degli esterni. Il laterale brasiliano era di fatto un giocatore già chiuso dai nerazzurri tra aprile e maggio e ha poi giocato al Mondiale per Club.

Il suo nome non era però l‘unico preso in considerazione dall’Inter per le fasce. Nel mirino c’era anche un giocatore di qualità come Dodò, che negli ultimi anni si è messo in mostra con la divisa della Fiorentina in Serie A. Il problema per il club viola con il terzino brasiliano è il contratto in scadenza a giugno 2027.

Secondo i colleghi di Calciomercato.com, l’obiettivo della dirigenza della Fiorentina adesso sarebbe quello di accordarsi con gli agenti di Dodò per il rinnovo e anticipare tutti con una mossa “anti-Inter”. Il timore della società viola è che in estate, a meno di 12 mesi dalla scadenza, possa essere costretta a cedere il brasiliano che piace ancora ai nerazzurri.