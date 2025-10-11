11 Ottobre 2025

La Fiorentina anticipa sul mercato: “Mossa anti-Inter”

La squadra di Pioli vuole giocare d'anticipo

Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, la dirigenza dell’Inter ha deciso di investire con anticipo su Luis Henrique in quanto si reputava necessario un nuovo rinforzo nel reparto degli esterni. Il laterale brasiliano era di fatto un giocatore già chiuso dai nerazzurri tra aprile e maggio e ha poi giocato al Mondiale per Club.

Il suo nome non era però l‘unico preso in considerazione dall’Inter per le fasce. Nel mirino c’era anche un giocatore di qualità come Dodò, che negli ultimi anni si è messo in mostra con la divisa della Fiorentina in Serie A. Il problema per il club viola con il terzino brasiliano è il contratto in scadenza a giugno 2027.

Secondo i colleghi di Calciomercato.com, l’obiettivo della dirigenza della Fiorentina adesso sarebbe quello di accordarsi con gli agenti di Dodò per il rinnovo e anticipare tutti con una mossa “anti-Inter”. Il timore della società viola è che in estate, a meno di 12 mesi dalla scadenza, possa essere costretta a cedere il brasiliano che piace ancora ai nerazzurri.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.