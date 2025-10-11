“Bonny a un passo dalla Premier”: c’è la rivelazione

In casa Inter uno degli uomini del momento è Ange-Yoan Bonny, talento che mister Cristian Chivu ha chiesto e ottenuto alla dirigenza nerazzurra. Nonostante un primo anno di Serie A senza grossi numeri dal punto di vista realizzativo, il francese ha stregato l’allenatore rumeno che se lo è portato dietro anche a Milano.

Come rivelano i colleghi di TMW, tuttavia il suo destino sarebbe potuto essere diverso perché a gennaio 2025 è stato a un passo dal volo in Premier League. Il Parma aveva accettato un’offerta del Leicester di oltre 25 milioni di euro ma poi non si chiuse in tempi rapidi e l’affare saltò, questa la loro rivelazione:

“Ange-Yoan Bonny poco più di otto mesi fa era a un passo dalla Premier League […], il retroscena risale allo scorso mercato invernale e Bonny era ancora al Parma. Il Leicester aveva chiuso il colpo intorno ai 25-30 milioni di euro, poi l’affare saltò. I tempi si erano dilungati troppo, il Parma sarebbe rimasto senza un sostituto”.