Sfortuna per Lautaro in Argentina: il video della sua prova

Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ci ha provato in tutti i modi a trovare il gol con la sua Argentina nella gara amichevole giocata questa notte contro il Venezuela. La prestazione della punta nerazzurra è stata comunque ottima perché è riuscito a fornire l’assist preciso per il gol di Lo Celso del definitivo 1-0.

La sfortuna di Lautaro è stata quella di non riuscire a trovare la via del gol in questo match nonostante sia riuscito a crearsi tante potenziali occasioni importanti. Nel video degli highlights qui sotto si può notare come il capitano dell’Inter ci abbia provato in almeno quattro circostanze diverse ma è sempre stato fermato dal portiere venezuelano José Contreras.