11 Ottobre 2025

Sfortuna per Lautaro in Argentina: il video della sua prova

Guarda la prestazione in nazionale del capitano dell'Inter

Lautaro Martinez intervistato dopo una partita di Champions League

Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ci ha provato in tutti i modi a trovare il gol con la sua Argentina nella gara amichevole giocata questa notte contro il Venezuela. La prestazione della punta nerazzurra è stata comunque ottima perché è riuscito a fornire l’assist preciso per il gol di Lo Celso del definitivo 1-0.

La sfortuna di Lautaro è stata quella di non riuscire a trovare la via del gol in questo match nonostante sia riuscito a crearsi tante potenziali occasioni importanti. Nel video degli highlights qui sotto si può notare come il capitano dell’Inter ci abbia provato in almeno quattro circostanze diverse ma è sempre stato fermato dal portiere venezuelano José Contreras.

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.