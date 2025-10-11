“Mi voleva Inzaghi”: l’attaccante SVELA il mancato arrivo

Come sempre per i club italiani e non solo, nelle sessioni di calciomercato spuntano sempre tantissime opportunità e dialoghi tra dirigenti e procuratori che però non portano tutte le volte a una fumata bianca. Anche l’Inter, come le altre società, è stata al centro di molte trattative che però non tutte si sono concluse.

Un nome che in passato era stato accostato all’Inter è quello di Santiago Castro del Bologna. L’attaccante classe 2004 alla fine è finito in secondo piano con la preferenza a Bonny e Pio Esposito. In un’intervista pubblicata oggi da La Gazzetta dello Sport, l’argentino ha svelato di essere stato chiamato da Simone Inzaghi per l’Al Hilal.

Queste le parole dell’attaccante argentino sulla possibilità di mercato: “Posso confermare che mi hanno chiamato. È tutto vero. Mo ho voluto restare a Bologna per completare la mia crescita e perché è da qui che voglio tornare in nazionale e magari vivere quello che è il mio sogno di giocare il Mondiale”.