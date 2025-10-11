Salta la partita dell’Inter Under 23: costa sta succedendo

I tifosi interisti quest’anno, oltre a seguire come sempre con grande passione la prima squadra, possono sostenere una nuova formazione nerazzurra. In estate è stata infatti creata l’Inter Under 23, seconda squadra del club che milita nel girone A di Serie C con l’obiettivo di far crescere i migliori talenti del vivaio.

L’inizio di questo gruppo allenato da Stefano Vecchi è stato molto positivo con ben 4 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta nelle prime otto gare di Serie C. Si tratta di un percorso non banale vedendo anche quante difficoltà hanno avuto negli anni scorsi le formazioni U23 di altre società come Milan, Juve e Atalanta.

Questo fine settimana la Serie C scende in campo per la nona giornata di campionato ma l’Inter non gioca. Il motivo è che per le seconde squadre (per via dei molto convocati nelle Under) c’è una particolare deroga che consente il rinvio delle partite in occasione della sosta per le nazionali che osservano la Serie A e la B. Inter U23-Renate è stata posticipata a martedì 21 ottobre alle ore 16:30.