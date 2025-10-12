Inter, arriva la conferma: “Questa è la priorità di mercato”

Nel corso dell’ultima finestra estiva di calciomercato la dirigenza dell’Inter ha avviato il processo di ringiovanimento della rosa della prima squadra, uno degli obiettivi primari di questa nuova gestione targata Oaktree. Sono arrivati infatti diversi giovani talenti su cui scommettere per il futuro come Bonny, Sucic e Pio Esposito.

Tra pochi mesi inizierà il 2026 e per l’Inter ci sarà modo di fare altri investimenti su giovani talenti per mandare avanti questo rinnovamento della rosa. Un reparto su cui servirà intervenire sarà quello della porta, come confermato da Niccolò Ceccarini su TMW con Atubolu ancora ribadito come obiettivo:

“Anche l’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione. L’idea di acquistare un portiere di livello assoluto è una priorità. I nomi di Meret e Caprile restano nella lista ma c’è anche un nuovo profilo che i nerazzurri stanno tenendo in considerazione. È quello di Noah Atubolu, classe 2002 in forza al Friburgo cercato anche dal Napoli”.