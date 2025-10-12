Nuovo COLPO Inter, arriva dalla Serie A: “Ottimi rapporti”

Con i contratti di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi che si avviano verso la conclusione e non ci sono ad oggi segnali di un possibile rinnovo, l’Inter deve cercare almeno un nuovo difensore per il 2026. Sono diversi i profili che di recente sono stati accostati ai nerazzurri e uno in particolare ha ricevuto una conferma.

Si tratta di Tarik Muharemovic, difensore centrale del Sassuolo che si è messo bene in mostra in queste prime gare di Serie A. Il calciatore classe 2003 piace molto all’Inter e lo conferma anche Niccolò Ceccarini su TMW spiegando come gli ottimi rapporti che ci sono tra i due club potrebbero agevolare l’affare:

“Oltre a questo anche il ruolo del difensore centrale è un altro obiettivo per l’anno prossimo. Tra le tante opzioni si è aggiunta quella di Tarik Muharemovic. Il 22enne centrale bosniaco del Sassuolo ha cominciato alla grande risultando una delle rivelazioni di questa prime 6 giornate di campionato. I rapporti tra le due società sono ottimi come dimostrano anche le operazioni del recente passato”.