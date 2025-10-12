Derby di mercato col Milan: “Dalla capitale già a gennaio”

La sessione di mercato di gennaio si avvicina e iniziano quindi le prime riflessioni delle varie società sugli acquisti da fare e anche sui possibili movimenti in uscita che potrebbero essere fatti. Inter e Milan potrebbero essere protagoniste di un nuovo duello di mercato per un acquisto, come già successo tante altre volte in passato.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, già nel corso della finestra invernale che ci sarà il prossimo mese di gennaio, potrebbe partire un derby di mercato. Sia l’Inter che il Milan sono infatti sulle tracce di Mario Gila, uno dei migliori centrali dello scorso campionato di Serie A che la Lazio però non vorrebbe vendere.

Il club biancoceleste potrebbe però essere di fatto costretto (per motivi di bilancio) a sacrificare un big della sua rosa già nel mercato di gennaio e le possibili offerte di Inter e Milan per Gila sarebbero difficili da rifiutare. Tare rivorrebbe con se a Milano lo spagnolo ma anche i nerazzurri sono molto interessati.