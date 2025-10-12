Calhanoglu torna sull’addio: “Le cose sono sempre state…”

L’ultima sessione estiva del mercato dell’Inter è stata ampiamente caratterizzata dalle voci sul possibile addio di Hakan Calhanoglu. Il regista nerazzurro è stato a lungo obiettivo di mercato delle squadre turche, soprattutto del Galatasaray che ha tentato a più riprese di imbastire una trattativa con il club nerazzurro.

Il DS Ausilio e il presidente Marotta hanno però chiuso tutte le porte visto che il club di Istanbul non era intenzionato a fare un’offerta congrua. Di questa vicenda è tornato a parlare proprio lo stesso Calhanoglu che dal ritiro della sua nazionale turca ha commentato la sua travagliata estate con mille sirene di mercato.

Ecco le dichiarazioni, concesse ai microfoni di Sport Mediaset, del regista nerazzurro e della Turchia: “Non è mai successo niente, sono sempre stato un giocatore dell’Inter e sono felice di continuare. Farò tutto per il bene del club, sono un giocatore dell’Inter e nulla è cambiato. Le cose sono sempre state uguali, darò il massimo”.