“Usò la questione Juan Jesus”: torna il CASO Acerbi-Spalletti

Pochi mesi fa, prima che terminasse malamente l’avventura del CT sulla panchina della Nazionale Italiana, era scoppiato un “caso Acerbi” con le convocazioni di Luciano Spalletti. L’allenatore toscano è tornato a commentare quel fatto proprio nella giornata di oggi, direttamente dal palco del Festival dello Sport di Trento.

Queste le parole dell’ex CT azzurro su come mai scelse di richiamare l’interista: “In quel momento c’erano Gatti, Buongiorno e Gabbia infortunati. Fra Mancini e Acerbi scelsi il secondo e mi rispose a una telefonata il giorno prima della convocazione. Lui mi disse che se io avessi ritenuto di convocarlo lui sarebbe venuto”.

“Poi passò qualche giorno e mi mandò un messaggio per dirmi che ci aveva ripensato e che non sarebbe più venuto. Allora l’ho richiamato e ha tirato fuori ancora la questione con Juan Jesus. In quella storia eravamo dovuti intervenire perché quelle sono cose delicate. Se lui è contento così, sono contento per lui. Ma la cosa è andata diversamente da come l’ha raccontata”, conclude Spalletti.