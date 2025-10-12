“Usò la questione Juan Jesus”: torna il CASO Acerbi-Spalletti
L'ex CT azzurro torna a parlare della questione Acerbi
Pochi mesi fa, prima che terminasse malamente l’avventura del CT sulla panchina della Nazionale Italiana, era scoppiato un “caso Acerbi” con le convocazioni di Luciano Spalletti. L’allenatore toscano è tornato a commentare quel fatto proprio nella giornata di oggi, direttamente dal palco del Festival dello Sport di Trento.
Queste le parole dell’ex CT azzurro su come mai scelse di richiamare l’interista: “In quel momento c’erano Gatti, Buongiorno e Gabbia infortunati. Fra Mancini e Acerbi scelsi il secondo e mi rispose a una telefonata il giorno prima della convocazione. Lui mi disse che se io avessi ritenuto di convocarlo lui sarebbe venuto”.
“Poi passò qualche giorno e mi mandò un messaggio per dirmi che ci aveva ripensato e che non sarebbe più venuto. Allora l’ho richiamato e ha tirato fuori ancora la questione con Juan Jesus. In quella storia eravamo dovuti intervenire perché quelle sono cose delicate. Se lui è contento così, sono contento per lui. Ma la cosa è andata diversamente da come l’ha raccontata”, conclude Spalletti.