Cessione anticipata a sorpresa: “Se ne va già a gennaio”

Manca sempre di meno all’arrivo della sessione invernale di calciomercato e per l’Inter si inizia a riflettere su quali operazioni in entrata fare, con una voce che giunge proprio oggi in merito a un acquisto dalla capitale per la linea difensiva. Per i nerazzurri potrebbe però esserci anche una cessione, forse un po’ a sorpresa in un altro reparto.

Secondo quanto riferito oggi dal Corriere dello Sport, ad oggi non si può affatto escludere un addio a gennaio di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco non è al centro delle rotazioni dell’Inter e anche con Chivu il suo spazio in campo è ridotto. Il nodo attualmente è l’ingaggio ma se si trovasse una soluzione, il numero 7 nerazzurro potrebbe salutare come spiega il quotidiano:

“Al momento non è da scartare l’ipotesi di una separazione anche prima della prossima estate. Il polacco ha un contratto in scadenza nel 2028 a 4.5 milioni a stagione. Lo scoglio è ovviamente l’ingaggio: difficilmente troverà club disposti a corrispondergli la stessa cifra, ma la voglia di giocare di più potrebbe convincerlo a rivedere le sue aspettative economiche. A gennaio insieme al suo entourage verrà fatto il punto della situazione. In caso di proposta giusta, potrebbe fare le valigie: la sua uscita potrebbe poi aprire all’arrivo di un mediano alla corte di Chivu“.