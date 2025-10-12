5 difensori in lista: “Scoperti gli obiettivi di Marotta”

Come è noto da tempo, nel 2026 uno degli obiettivi dell’Inter sarà quello di dare una ringiovanita alla sua rosa come desidera Oaktree, partendo dal reparto dei portieri (si cerca un sostituto di Sommer da questa lista) e poi soprattutto anche la difesa. Sul mercato spuntano delle novità e un elenco obiettivi ben preciso.

L’edizione odierna di Tuttosport propone infatti un punto sul reparto arretrato del futuro per l’Inter e propone ben 5 nomi che sono attualmente segnati nella lista di mercato del presidente Beppe Marotta e del DS Piero Ausilio. Questo elenco per la difesa viene proposto per cerca una possibile alternativa al vociferato addio di Bisseck.

Questi i nomi che vengono riportati dal quotidiano come alternative anche ai 3 difensori che vanno in scadenza di contratto: “Per altro Marotta, Ausilio e Baccin stanno già valutando diversi profili di difensori – Ordonez, Solet, Koulierakis, Gila e Muharemovic -, considerando che a fine stagione scadranno i contratti di Acerbi, De Vrij e Darmian”.