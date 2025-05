Pio Esposito, l’agente ammette: “È vero che piace al Napoli”

Uno dei gioielli del settore giovanile dell’Inter è senza dubbio Francesco Pio Esposito che nelle ultime due stagioni ha maturato esperienza in Serie B con la divisa dello Spezia, club in cui l’Inter lo ha ceduto in prestito. In quest’ultimo campionato ha saputo realizzare ben 17 gol, più 1 fin qui nei playoff e deve ancora giocare la finale.

Questo suo ottimo rendimento ha fatto spuntare gli interessamenti di tante squadre anche in Serie A che sono pronte a venire a bussare alla porta dell’Inter per prenderlo. Tra questo c’è anche il Napoli che da tempo viene indicato come una delle società più interessate. Lo ha confermato Mario Giuffredi, l’agente di Esposito, in questo suo intervento a Radio Kiss Kiss:

“Il Napoli è sempre attento sui giovani. Ho un gran rapporto con l’Inter, è un club molto serio. Abbiamo rinnovato il contratto fino al 2030. Piace al Napoli, ma devo condividere certe cose con l’Inter che deciderà il da farsi su Pio Esposito. È sempre piaciuto molto al presidente De Laurentiis”.