Bastoni: “Vi spiego cosa cambia rispetto alla prima finale”

Alessandro Bastoni sarà uno dei grandi protagonisti della finale di Champions League di domani sera tra Inter e Paris Saint-Germain. Il difensore è uno dei pilastri della squadra di Inzaghi, con il tecnico che difficilmente ha rinunciato a lui in questa stagione.

La gara di Monaco è un obiettivo importante, anche per riscattare l’amarezza della finale di due anni fa, come ricordato dallo stesso Bastoni ai microfoni di Inter TV. Il classe 1999 ha raccontato le differenze in casa Inter rispetto alla gara persa a Istanbul.

Queste le sue parole:

“Cosa cambia rispetto due anni fa? Nella prima finale arrivavamo un po’ più come outsider, nessuno credeva l’Inter potesse raggiungere la finale di Champions, invece col lavoro di questi due anni siamo diventati una squadra credibile anche fuori dall’Italia. Ci rende orgogliosi, aver portato il marchio Inter a competere per due volte in tre anni per competizioni così importanti”.

“Il lavoro assieme un lavoro che fanno tutti, tutta la squadra ci dà la mano. Vedere gli attaccanti, Lautaro e Thuram, che ci danno una mano, ci dà la forza quando siamo più stanchi di reagire e dare qualcosa in più. Non è solo una questione di difensori, è l’atteggiamento di squadra che ci aiuta”.

“Visto come ho reagito a Istanbul, spero tanto nella vittoria perché sarebbe veramente brutto. Ci siamo goduti il cammino fin qua ma bisogna cancellare quello che è stato perché la finale è una partita secca e completamente a sé. Quindi speriamo vada bene”.