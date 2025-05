Inzaghi ha scelto la formazione in finale: novità in difesa

La finale di Champions League è sempre più vicina e, a poco più di 24 ore dal calcio d’inizio, l’Inter è pronta a viaggiare verso Monaco. Ieri sera la squadra è rimasta in ritiro ad Appiano Gentile, dopo una giornata chiave per quanto riguarda la preparazione per la sfida contro il Paris Saint-Germain.

Infatti, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, la giornata di ieri è stata dedicata alle ultime prove tattiche, che hanno dato anche conferme su quella che dovrebbe essere la formazione titolare all’Allianz Arena. Inzaghi punterà sulla formazione migliore possibile, con una novità importante rispetto alla squadra scesa in campo nell’ultima gara di Champions League.

Rispetto alle due gare di semifinale con il Barcellona, infatti, in difesa tornerà a esserci Pavard, completamente recuperato e che prenderà il posto di Bisseck. In campo, pertanto, ci saranno tutti i titolarissimi, con Inzaghi che potrà contare su tutta la rosa a disposizione, anche in panchina.