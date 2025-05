Ok UEFA sui conti dell’Inter: come cambiano gli incassi

Gli ottimi risultati sportivi dell’Inter nelle ultime stagioni, sono stati accompagnati anche da un lavoro importante sui conti del club, in modo da ridurre le perdite e raggiungere un modello finanziario sempre più sostenibile. Un lavoro iniziato nell’ultima parte dell’era Suning e proseguito da Oaktree, insediatosi nella scorsa annata.

I risultati stanno cominciando a farsi vedere in modo concreto e portano ottime notizie anche per quanto riguarda il futuro. Lo testimonia il documento di Inter e Media and Communication, incentrato sui risultati finanziari raggiunti fino al 31 marzo 2025.

Un ruolo importante a livello di introiti è ricoperto dai premi UEFA, divenuti più sostanziosi con la nuova Champions League. Incassi che l’Inter potrà fare suoi in toto, dal momento che il club ha confermato di aver raggiunto anche in questa annata l’obiettivo stabilito dal Settlement Agreement. Questo permetterà ai nerazzurri di evitare trattenute sui premi economici della UEFA.

Questo l’estratto del documento che conferma il risultato raggiunto:

“Per quanto riguarda i ricavi UEFA, sottolineiamo infine che, sulla base dei risultati consolidati per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2024, abbiamo nuovamente raggiunto l’obiettivo finanziario stabilito dall’Settlement Agreement firmato con la UEFA nell’agosto 2022. Inoltre, sulla base delle ultime previsioni, prevediamo di raggiungere l’obiettivo anche nell’attuale esercizio 24/25. Pertanto, non prevediamo che alcun contributo finanziario venga trattenuto dai premi in denaro dovuti nelle stagioni sportive 24/25 e 25/26”.