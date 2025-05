BLITZ per il gioiello dell’Inter: “Allo stadio per seguirlo”

L’Inter si prepara a un’estate di grandi cambiamenti. La finale di Champions League, infatti, segnerà un punto di svolta nel percorso nerazzurro, qualsiasi sarà il risultato. L’obiettivo è rinnovare profondamente la rosa attuale, con profili giovani e in grado di dare nuova linfa al progetto.

Un profilo sul quale la dirigenza sembra puntare molto è quello di Francesco Pio Esposito. L’attaccante classe 2005 tornerà dal prestito allo Spezia, con l’Inter che sembra intenzionata a mandarlo nuovamente in prestito, questa volta in Serie A. L’obiettivo è testarlo su palcoscenici più importanti per poi riportarlo eventualmente a casa base.

Ieri sera, Esposito era impegnato con lo Spezia nell’andata della finale play-off, in casa della Cremonese. Come raccontato da Nicolò Schira, allo stadio Zini era presente Giovanni Sartori, direttore tecnico del Bologna, proprio per seguire da vicino il giovane attaccante di proprietà dell’Inter. Da capire quali saranno le prossime mosse del dirigente rossoblù.