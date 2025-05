Futuro Inzaghi, c’è la DATA per l’incontro decisivo con l’Inter

La testa dell’Inter e di Simone Inzaghi è tutta focalizzata sulla finale di Champions League di domani sera contro il Paris Saint-Germain. Tuttavia, subito dopo la gara di Monaco, i nerazzurri e il tecnico si troveranno di fronte a un bivio altrettanto decisivo.

L’incontro tra Inzaghi e la dirigenza interista, infatti, arriverà a stretto giro, visto anche l’imminente Mondiale per Club, e non è da escludere che l’esito della finale di Champions League non possa essere una variabile nella decisione di proseguire o meno insieme.

Ne parla il Corriere dello Sport, che sottolinea come le parti dovrebbero incontrarsi la prossima settimana, probabilmente già martedì. L’Inter, dal canto suo, sarebbe fiduciosa, in virtù anche della possibilità di promettere a Inzaghi un mercato più ricco rispetto al passato.