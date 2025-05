“Oaktree ha fatto l’affare”: il valore dell’Inter è TRIPLICATO

Se per i bilanci sportivi bisognerà attendere la finale di domani sera, a livello economico l‘Inter può già tirare le somme di un’annata abbastanza positiva. La prima annata targata Oaktree ha portato incassi importanti, soprattutto grazie al nuovo formato della Champions League.

Una stagione positiva per il fondo americano, come osservato dal Corriere dello Sport nella sua edizione quotidiana. “Oaktree ha fatto l’affare”, così titola l’editoriale che fa il punto sull’investimento di Oaktree nell’Inter. Il valore di quest’ultimo, infatti, sarebbe addirittura triplicato. Un risultato straordinario, sebbene non possa essere confermato con cifre effettive, dal momento che il club non è quotato in borsa.

Oaktree, che aveva prelevato il club da Suning con l’obiettivo di rivenderlo in futuro, potrebbe trarre vantaggio da questa situazione. Come scritto sempre sul quotidiano, però, non è detto che questo possa accadere in tempi brevi, sebbene la grande visibilità ottenuta dall’Inter anche in campo sportivo, potrebbe facilitare l’interesse di qualche investitore.