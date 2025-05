Allegri al Milan come nel 2010 e l’Inter sogna la Champions

In questi ultimi giorni sembra proprio di rivivere un déjà vu che ci porta indietro di ben 15 anni. Mentre l’Inter si appresta a sbarcare a Monaco per la finale di Champions League in programma domani sera contro il Paris Saint Germain, il Milan ha appena annunciato ufficialmente il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri.

Una strana coincidenza, visto che l’ultima volta avvenne proprio nel 2010 con tempistiche assai simili a quelle attuali. Come allora, inoltre, anche il futuro di Simone Inzaghi potrebbe dipendere dall’esito finale del match di domani sera: nel 2010 la vittoria del trofeo convinse José Mourinho ad accettare definitivamente la corte del Real Madrid nei suoi confronti, stavolta – invece – sono le sirene arabe a tentare il tecnico italiano.