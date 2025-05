Napoli contro l’Inter: pronti QUATTRO sgambetti di mercato

La vittoria dello Scudetto a discapito dell’Inter ha portato grande entusiasmo nel mondo Napoli, grazie anche alla notizia, un po’ inattesa, della permanenza di Antonio Conte in panchina. Il club campano, allora, si prepara a replicare il successo di questa stagione anche sul mercato, sfidando proprio i nerazzurri.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe interessato a tre profili già da tempo anche nel mirino di Marotta e Ausilio. Si tratta di Sam Beukema in difesa, Jonathan David e Ange-Yoan Bonny in attacco.

Non solo, nel mirino dei campani ci sarebbe un altro profilo: Davide Frattesi. Il centrocampista era finito al centro di voci di mercato lo scorso inverno e ora il Napoli sarebbe intenzionato a provare di nuovo a strapparlo all’Inter.