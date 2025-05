La profezia del SUPERCOMPUTER sulla finale Psg-Inter

Giunti a ridosso della finale di Champions League tra Psg-Inter, ecco che anche stavolta il Supercomputer di Opta ha espresso le proprie percentuali. Il noto algoritmo, come già avvenuto per ogni fase delle competizione europea, ha aggiornato le chance dell’una e dell’altra squadra di poter sollevare il trofeo più ambito nella notte di Monaco.

Secondo quanto riportato dall’analisi del supercomputer, a raccogliere i favori del pronostico è il Paris Saint Germain con una percentuale di successo pari al 58%. All’Inter, di conseguenza, viene assegnata una probabilità di vittoria di questa Champions League del 42%.

Opta ha anche motivato le ragioni di questo pronostico, spiegando che – stando ai numeri – il Psg è la squadra con le migliori prestazioni europee di questa stagione: “Tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei, solo il Barcellona (174) ha segnato più gol in tutte le competizioni del PSG (147), e solo i blaugrana possono vantare un numero di expected goals (xG) più alto nel corso della stagione 2024-25 (145,3 contro i 142,5 del PSG)”.

Va detto che anche nelle fasi precedenti, quarti e semifinale, l’Inter veniva considerata dal supercomputer di Opta come la formazione sulla carta più debole rispetto a Bayern Monaco e Barcellona. Che questo possa dunque essere di buon auspicio per i ragazzi di Simone Inzaghi per cercare di ribaltare ancora una volta i pronostici di questa Champions League.