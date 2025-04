Inter, deciso il futuro di Pio Esposito: ANNUNCIO ufficiale

Negli ultimi anni il settore giovanile dell’Inter è stato in grado di produrre numerose promesse dal grande talento che attualmente sono in prestito in giro per l’Italia e l’Europa tra campionati di Serie A e Serie B. Uno dei più noti negli ultimi mesi è certamente Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 di altissime prospettive.

Esposito è infatti il vide-capocannoniere del campionato di Serie B con 14 reti messe a segno con la divisa del suo Spezia. Il giovane centravanti nerazzurro sta per chiudere la sua seconda stagione di fila in Liguria e ha messo in mostra una crescita enorme che ha conquistato anche l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi.

Per ribadire ancora una volta la fiducia che tutta l’Inter ha nei suoi confronti, la società oggi ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di Francesco Pio Esposito fino al 2030. In estate Inzaghi e il suo staff faranno le loro valutazione per decidere se trattenerlo in prima squadra o se cederlo ancora in prestito ma stavolta in Serie A.