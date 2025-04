VIDEO – Nuovo erroraccio inspiegabile di Onana in Europa League

Due anni nella cavalcata europea dell’Inter fino alla finale di Champions League, uno dei protagonisti assoluti era stato il portiere André Onana che si era messo in grande luce con ottimi interventi con la maglia nerazzurra. Al termine di quella stagione il Manchester United lo acquistò con un’offerta da circa 50 milioni di euro.

In queste due stagioni in Inghilterra però le cose non sono andate come il portiere camerunense sperava. Onana continua infatti ad avere problemi e commette diversi errori con la maglia dei Red Devils. Ieri sera in Europa League ha fatto un’altra grossa papera nel gol dell’1-0 del Lione. La gara è poi terminata 2-2, di seguito il video: