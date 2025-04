Infortunio confermato, il capitano SALTA Inter-Bayern

Dopo uno strepitoso successo nerazzurro per 1-2 all’Allianz Arena (grazie ai gol di Lautaro e Frattesi), in ottica Champions League tutte le attenzioni sono rivolte già alle partite di ritorno di questo turno dei quarti di finale. Inter-Bayern sarà una delle partite più equilibrate e combattute, aperta ad ogni possibilità.

Dalla Germania arrivano però notizie preoccupanti per il tecnico dei bavaresi, Vincent Kompany. Secondo quanto riportato dalla Bild, non ci sono aggiornamenti positivi per il capitano del Bayern Monaco, il portiere Manuel Neuer. Rischia infatti di dover saltare anche la gara di ritorno contro l’Inter a San Siro.

Il fischio d’inizio di questo attesissimo match è in programma per mercoledì sera alle ore 21, la speranza dei tifosi tedeschi era quella di recuperare il portiere titolare ma, secondo questa fonte, Neuer si allena ancora a parte e in maniera molto leggera per via del suo infortunio al polpaccio: gli servirà un miracolo per esserci al Meazza.