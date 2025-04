“Semaforo verde Inter”: si defila la concorrenza di mercato

Il mercato dell’Inter in questa stagione è partito con largo anticipo perché sarà una sessione estiva importante nella quale ci sarà tanto rinnovamento nell’organico nerazzurro e perché a metà giugno si scenderà in campo al Mondiale per Club, torneo per il quale servono nuovi rinforzi a mister Simone Inzaghi.

Mentre l’Inter segue due piste per l’attacco, ci sono altre novità anche su un importante obiettivo per le corsie esterne ovvero Luis Henrique. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, l’esterno brasiliano del Marsiglia è il primo nome per i nerazzurri che vogliono rinforzarsi con altri potenziali titolari come lui.

Luis Henrique piaceva molto anche al Bayern Monaco ma ad oggi non è una priorità e così, come scrive la rosea, diventa un “semaforo verde” per l’Inter che può trattare con l’OM nelle prossime settimane per scendere dalla richiesta di 30 milioni di euro che fanno i francesi per il cartellino del loro esterno classe 2001.