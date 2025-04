Non solo David: l’Inter vuole il bomber di Serie A

Mentre il nome di Jonathan David torna a farsi largo nella lista obiettivi di mercato dell’Inter, non mancano anche le alternative presenti nel mirino dei nerazzurri. La strategia della politica di Oaktree prevede innesti soprattutto giovani e di talento perché si vuole abbassare l’età media della rosa di Inzaghi.

Uno dei migliori giovani talenti per il reparto d’attacco che attualmente militano in Serie A è senza dubbio Santiago Castro. La Gazzetta dello Sport nella sua edizione di oggi continua a rilanciare il nome del centravanti classe 2004 di proprietà del Bologna che piace tanto all’Inter ma che non sarà semplice da strappare ai rossoblù.

Come sottolinea la rosea, molto delle richieste economiche del club emiliano dipenderà da come l’argentino concluderà questa stagione sia dal punto di vista personale che come obiettivi di squadra. La qualificazione alle coppe europee inciderà molto sul costo del cartellino e quindi sulle speranze dell’Inter di prendere Castro.