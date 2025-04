L’Inter tenta il colpo grosso: “Pista aperta da 50 milioni”

Si avvicina la sessione di mercato estiva che quest’anno aprirà ufficialmente già nei primi giorni di giugno per aiutare le società iscritte al Mondiale per Club a puntellare la propria rosa. L’Inter è fra queste e la dirigenza nerazzurra sta lavorando per chiudere nelle prossime settimane alcuni colpi importanti in ottica presente e futuro.

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, uno dei grandi obiettivi dell’Inter continua ad essere Jonathan David. L’attaccante canadese è in scadenza a giugno con il Lille e potrà firmare con la società che sceglierà senza dover tenere conto delle preferenze del club francese.

Per convincere David c’è un’offerta sul tavolo dell’Inter da 5 milioni di euro netti per 5 stagioni. Al lordo e sommando anche le commissioni per gli agenti, che in questi casi ci sono sempre, la società nerazzurra prevede un esborso di circa 50 milioni di euro che sembrano pronti per l’investimento su cui Marotta e tutta la dirigenza pare convinta.