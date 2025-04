L’annuncio ufficiale sull’Inter U23: “È indispensabile”

Dopo che nelle ultime stagioni già altre società come Juventus, Atalanta e Milan si sono attrezzate con una loro seconda squadra, adesso anche l’Inter U23 si prepara a nascere. Il prossimo campionato di Serie C dovrebbe infatti vedere la formazione di questa seconda squadra nerazzurra di cui si parla già da diverso tempo.

Lo ha confermato ancora una volta il presidente nerazzurro Beppe Marotta in un intervento odierno presso il palco de Il Foglio in San Siro. Marotta ha usato le seguenti dichiarazioni per sottolineare l’importanza di questi progetto per la crescita dei giovani del settore giovanile dell’Inter e il loro futuro:

“Sono orgoglioso dell’esperimento alla Juventus che è partito sotto la mia gestione e negli anni ha portato dei frutti. Al di là dell’aspetto economico c’è quello sportivo: alla luce della considerazione che le rose devono essere ampliate, così avresti la possibilità di avere un serbatoio da cui attingere le cosiddette riserve. È indispensabile, perché oggi i format della nostra federazione hanno la prima squadra e l’Under 19, con un divario che si fa molto sentire, soprattutto nei grandi club. A patto che ci sia la possibilità di inserimento nel campionato di Lega Pro, perché bisogna che ci sia posto, l’Inter avrà la sua seconda squadra. Giocheremo con ogni probabilità a Monza e ci alleneremo probabilmente a Interello”.