Champions, l’algoritmo è certo: ecco chi va in semifinale

La gara d’andata dei quarti di finale di Champions League ha regalata una gioia enorme all’Inter e ai suoi tifosi. I nerazzurro di Simone Inzaghi sono andati a vincere 1-2 sul campo di una corazzata come il Bayern Monaco e si sono messi in una posizione più semplice, rispetto alla vigilia, in vista della sfida di ritorno di mercoledì sera.

Inter-Bayern resta comunque ancora la sfida più equilibrata e incerta di questo tabellone dei quarti di finali di Champions League. Secondo molti opinionisti e la maggior parte dei tifosi questo confronto è infatti aperto a tutto e vista la forza dei bavaresi non c’è ancora una reale favorita anche se i nerazzurri hanno un gol di vantaggio.

Secondo l’algoritmo di Opta però l’Inter ha grandissime chance di qualificarsi in b. Secondo i loro calcoli statistici i nerazzurri hanno l’82,7% di possibilità di eliminare il Bayern che invece ha soltanto il 17,3% di speranze di passare alle semifinali. Opta si è poi lanciato anche nelle previsioni sulle finali e su chi può vincere, di seguito tutte le percentuali: