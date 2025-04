Marotta SMONTA l’assurda Fake News su Paratici

Nei giorni scorsi sembrava che il Milan fosse ad un passo dal raggiungere l’accordo con Fabio Paratici per il ruolo di DS della prossima stagione. Alla fine però, secondo quanto riportato da varie fonti, il club rossonero avrebbe deciso di virare su altri profili non raggiungendo la fumata bianca con l’ex Juventus.

Dopo la notizia di questo dietrofront hanno iniziato a circolare in rete dei rumours assurdi secondo i quali sarebbe stato il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, a fare pressioni per far saltare questa trattativa. Oggi il numero uno nerazzurro ha parlato così di Paratici, suo ex collega nella dirigenza bianconera:

“Questa è un’altra leggenda metropolitana milanese. Io non so se esiste un cavaliere bianco, una metafora che si usa tanto nella finanza. Come è possibile immaginare che io abbia potuto condizionare il proprietario, il presidente o l’amministratore delegato del Milan. Sono tutte persone che hanno competenza e non aspettano il mio suggerimento. Anche volendo, cosa avrei fatto? A me personalmente, se Paratici venisse a fare il DS del Milan sarei ancora più contento, perché mi darebbe ulteriori stimoli e quindi sarei ancora più incazzato”.