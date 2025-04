Serie A a 18 squadre, l’annuncio: “Maggiori ricavi”

Da alcuni anni a questa parte si continua a parlare di una riduzione del numero di squadre partecipanti al campionato di Serie A. Sono infatti molti gli addetti ai lavori che ciclicamente rilanciano l’idea di un campionato italiano di calcio a 18 squadre, togliendo quindi due partecipanti dal totale attuale di 20.

Ne ha parlato quest’oggi anche il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, nel corso di un incontro sul palco de Il Foglio a San Siro che ha riportato in auge questa ipotesi. Secondo il numero uno nerazzurro questa scelta farebbe comodo a tutto il movimento anche per un aumento dei ricavi. Queste le sue parole:

“Per esempio, è un’idea personale, sono assolutamente per ridurre le squadre in Serie A da 20 a 18. Lo dico da sempre. Le squadre meno blasonate forse vogliono conservare il format delle 20, però io lo dico spesso anche a loro: se le grandi vanno bene, anche il calcio italiano va bene. Se otteniamo risultati vincenti, che si trasformano in maggiori ricavi, questi ultimi si investono nel mercato domestico. Va di pari passo con una componente della vittoria, che secondo me è uno zoccolo duro di italiani: per comprarli devi avere la disponibilità”.